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Женщина-водитель с двумя детьми попали в больницу после столкновения иномарок в Старом Осколе

22 ноября 2017, 11:58
21 ноября в Белгородской области зарегистрировано три ДТП, в которых пострадали шесть человек, в том числе два мальчика 5 и 10 лет.

В 08:15 на перекрёстке улиц Владимирская и Рождественская в Старом Осколе «Форд Фокус» не пропустил «Мазду», за рулём которой сидела 34-летняя женщина. Вместе с двумя мальчиками-пассажирами 5 и 10 лет её отвезли в больницу. Травмы также получил 64-летний водитель «Форда».


В 06:40 на улице Садовой в п. Таврово Белгородского района автомобиль ИЖ 27175-037 сбил 69-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части. Его госпитализировали.

В 20:00 в селе Лесное Уколово в Красненском районе автомобиль «Чери» съехал в кювет и врезался в дерево. 68-летний пассажир госпитализирован, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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