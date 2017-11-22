Женщина-водитель с двумя детьми попали в больницу после столкновения иномарок в Старом Осколе

В 08:15 на перекрёстке улиц Владимирская и Рождественская в Старом Осколе «Форд Фокус» не пропустил «Мазду», за рулём которой сидела 34-летняя женщина. Вместе с двумя мальчиками-пассажирами 5 и 10 лет её отвезли в больницу. Травмы также получил 64-летний водитель «Форда».
В 06:40 на улице Садовой в п. Таврово Белгородского района автомобиль ИЖ 27175-037 сбил 69-летнего мужчину, который шёл по краю проезжей части. Его госпитализировали.
В 20:00 в селе Лесное Уколово в Красненском районе автомобиль «Чери» съехал в кювет и врезался в дерево. 68-летний пассажир госпитализирован, сообщили в областном управлении ГИБДД.
Фото областного управления ГИБДД