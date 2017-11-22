Женщина-водитель с двумя детьми попали в больницу после столкновения иномарок в Старом Осколе

В 08:15 на перекрёстке улиц Владимирская и Рождественская в Старом Осколе «Форд Фокус» не пропустил «Мазду», за рулём которой сидела 34-летняя женщина. Вместе с двумя мальчиками-пассажирами 5 и 10 лет её отвезли в больницу. Травмы также получил 64-летний водитель «Форда».