Во всероссийский «Список живодёров» попал белгородец

База живодёровсуществует в виде форума, там выложены не только имена и фотографии, но и более развёрнутая информация о жизни фигурантов: где они живут и работают, состоят ли в браке, выплачивают ли алименты и кредиты, чем болеют, какими способами убивают животных.
В базу зоозащитников попал и 57-летний белгородец Валерий Б., который возглавляет фирму «Фауна» по отстрелу бродячих собак. При этом, по словам зоозащитников, предприниматель отстреливает и домашних животных.
В 2014 году Свердловский райсуд по иску прокурора Белгорода запретил деятельность компании, так как она велась с нарушением законодательства. Оспорить решение суда организации не удалось.