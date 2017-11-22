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Во всероссийский «Список живодёров» попал белгородец

22 ноября 2017, 15:45
Зоозащитники собрали информацию о россиянах, замеченных в жестоком обращении с животными, всего в списке 500 человек из разных регионов России.

База живодёровсуществует в виде форума, там выложены не только имена и фотографии, но и более развёрнутая информация о жизни фигурантов: где они живут и работают, состоят ли в браке, выплачивают ли алименты и кредиты, чем болеют, какими способами убивают животных.

В базу зоозащитников попал и 57-летний белгородец Валерий Б., который возглавляет фирму «Фауна» по отстрелу бродячих собак. При этом, по словам зоозащитников, предприниматель отстреливает и домашних животных.

В 2014 году Свердловский райсуд по иску прокурора Белгорода запретил деятельность компании, так как она велась с нарушением законодательства. Оспорить решение суда организации не удалось.

#Новости#Животные#Общество
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