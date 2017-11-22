«Спартак»: на пути в финал Лиги Чемпионов

В матче первого круга у «Спартака» не получилось одолеть «Марибор» на выезде и в результате матч завершился со счётом 1-1. Гол за москвичей тогда забил Самедов, который сейчас находится в лазарете и вряд ли сыграет. Зато разыгрался Адриано, Промес и Зе Луиш. Если они подготовятся к следующей встрече очень серьёзно и сыграют точно так, как сыграли в матче с «Краснодаром», то можно будет всерьёз задуматься о путевки на Лигу Чемпионов. Следующий матч команда проведёт с «Ливерпулем», в котором будет очень сложно, а тем более играя на выезде. В этой встрече нужно будет брать все три очка, иначе быть не может.