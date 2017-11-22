«Спартак»: на пути в финал Лиги Чемпионов

На данный момент ещё ничего не понятно, кроме того, что команда из Словении точно не попадет в тройку, но вот навредить красно-белым у них получилось. Положение в таблице вынуждало «Спартак» побеждать в этом матче, а сейчас, на путевку в плей-офф остались лишь призрачные шансы. Для выхода в плей офф нужно побеждать Ливерпуль в гостях. Букмекер онлайн дает на победу «Спартака » коэффициент больше 5.
«Спартак» 18 ноября провёл матч с «Краснодаром» и вызвал шумиху, разгромив «Быков» со счетом 4-1 на выезде. Заиграли в этом матче все, кто должен играть. Именно такого уровня чемпиона и ждут от «Красно-белых». Сделал дубль Адриано и отдал результативную передачу Зе Луишу. Последний гол забил Промес. Кроме такого шикарного результата и игры было в матче и плохое. Травмы получили Ещенко, Мельгарехо и Глушаков. Они сразу же были заменены, но вроде серьезных травм не было, но об участии этих игроков в матче с «Фиолетовыми» пока неизвестно. Это будет очень серьёзная потеря для клуба, потому что эти игроки показывают очень достойные результаты. Восстановился после травмы Зобнин и скорей всего сыграет в основе.
«Марибор» перед матчем пятого тура Лиги Чемпионов успел сыграть три матча, один в кубковой встрече и два в чемпионате. В результате две победы и одно поражение. В турнирной таблице ЛЧ «Марибор» является худшей командой и в принципе, шансов на путёвки у клуба нет. За четыре матча Словенским клубом было пропущено 14 мячей, а забит один единственный как раз в ворота «Спартака».
В матче первого круга у «Спартака» не получилось одолеть «Марибор» на выезде и в результате матч завершился со счётом 1-1. Гол за москвичей тогда забил Самедов, который сейчас находится в лазарете и вряд ли сыграет. Зато разыгрался Адриано, Промес и Зе Луиш. Если они подготовятся к следующей встрече очень серьёзно и сыграют точно так, как сыграли в матче с «Краснодаром», то можно будет всерьёз задуматься о путевки на Лигу Чемпионов. Следующий матч команда проведёт с «Ливерпулем», в котором будет очень сложно, а тем более играя на выезде. В этой встрече нужно будет брать все три очка, иначе быть не может.