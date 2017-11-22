Культурно-образовательный центр за 170 млн рублей строят в Белгородской области

Площадь сооружения – 5072 м². На объекте идут работы по отделке, монтаж и пуско-наладка энергетического и электрооборудования. Также монтируются системы отопления, вентиляции, освещения. Параллельно завершаются кровельные работы, проводится благоустройство прилегающей территории.