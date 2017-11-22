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Культурно-образовательный центр за 170 млн рублей строят в Белгородской области

22 ноября 2017, 12:41
Учреждение возводится в селе Октябрьская Готня Борисовского района.


Площадь сооружения – 5072 м². На объекте идут работы по отделке, монтаж и пуско-наладка энергетического и электрооборудования. Также монтируются системы отопления, вентиляции, освещения. Параллельно завершаются кровельные работы, проводится благоустройство прилегающей территории.

В здании культурно-образовательного центра разместится школа на 100 мест, детсад на 60 мест, дом культуры, библиотека, музей.

Проект обойдётся властям в 170 млн рублей. Строительство завершат к концу 2017 года, сообщили в региональном департаменте строительства и транспорта.

#Новости#Строительство#Борисовский район#Культурно-образовательный центр#Голосование по Конституции#Общество
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