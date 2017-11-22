Энергетики Белгородской области перешли в режим повышенной готовности

С началом ОЗП в компании введён дополнительный канал взаимодействия с потребителями. Теперь уточнить информацию о причинах отсутствия электроэнергии можно посредством мессенджеров Telegram и Viber, отправив сообщение на номер +7 915-38-000-38. В сообщении необходимо указать адрес места отключения (область, район, населённый пункт, улица, номер дома и квартиры) и его масштабность (населённый пункт, улица или только дом). Ответом оператор Контакт-центра пришлёт информацию о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения.