Энергетики Белгородской области перешли в режим повышенной готовности

По данным на 09:00 утра отключёнными остаются 2 ЛЭП 10 кВ в Алексеевском районе области, в Контакт-центре зарегистрировано 73 жалобы, без электроснабжения – 3618 потребителей. На ликвидацию повреждений направлено 11 аварийно-восстановительных бригад в составе 33 человек и 13 единиц спецтехники.
Отрабатываются жалобы в сетях 0,4 кВ. Усилен контроль над функционированием энергообъектов во всех районах области. На дежурстве находится 45 оперативно-выездных бригад в составе 90 человек, укомплектованных 45 единицами спецтехники.
В случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе для проведения аварийно-восстановительных работ будет привлечена ещё 181 ремонтная бригада в составе 852 человек, оснащённых 263 единицами спецтехники и укомплектованных необходимыми инструментами и оборудованием.
Напоминаем, что обращения по фактам отсутствия и нарушения качества электроэнергии принимаются круглосуточно по единому многоканальному телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115 (короткий номер 13-50).
С началом ОЗП в компании введён дополнительный канал взаимодействия с потребителями. Теперь уточнить информацию о причинах отсутствия электроэнергии можно посредством мессенджеров Telegram и Viber, отправив сообщение на номер +7 915-38-000-38. В сообщении необходимо указать адрес места отключения (область, район, населённый пункт, улица, номер дома и квартиры) и его масштабность (населённый пункт, улица или только дом). Ответом оператор Контакт-центра пришлёт информацию о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров, и незамедлительно сообщать по телефону прямой линии ПАО «МРСК Центра».