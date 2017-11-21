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Всероссийский географический диктант белгородцы напишут 26 ноября (обновлено)

21 ноября 2017, 18:53
После акции участникам проведут экскурсию по геологическому музею.

В Белгороде акция Русского географического общества пройдёт в аудиториях № 3-9, 3-13, 3-15 и 3-16 15-го корпуса БелГУ на Победы, 85 (вход со стороны храма). Площадка будет работать с 11:00, диктант на тему «Моя страна — Россия» начнётся в 12:00.

Всего же в Белгородской области диктант можно будет написать на семи площадках. Помимо БелГУ, проверить свои знания в географии можно будет по шести адресам:

– Белгородский институт искусств и культуры, г. Белгород, ул. Королёва, 7;
– Белгородский педагогический колледж, г. Белгород, ул. Будённого, 1;
– Вислодубравская СОШ, Губкинский горокруг, с. Вислая Дубрава, ул. Рождественская, 58:
– Губкинский филиал БГТУ им. Шухова, г. Губкин, ул. Дзержинского, 15a;
– Старооскольский педагогический колледж, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, 18;
– Валуйский колледж, г. Валуйки, ул. Максима Горького, 41;

Географический диктант пройдёт в третий раз. В прошлом году на региональных площадках и в интернете его написали 180 тысяч россиян, в том числе 340 белгородцев.

Два варианта заданий разработали в МГУ и МПГУ. Участникам предстоит ответить на вопросы по физической, экономической, культурной географии. С примерами заданий можно ознакомиться здесь.

Написать тест по географии может любой желающий. Проект создан, чтобы россияне могли проверить и подтянуть свои знания.

Результаты диктанта можно будет узнать 25 декабря на официальном сайте «Русского географического общества».

#Новости#Диктант#Город
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