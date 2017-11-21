В центрах продаж и обслуживания Ростелекома стартовали продажи смартфонов популярного бренда

Мы стремимся развиваться так, чтобы в наших центрах продаж и обслуживания клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi — Redmi 4А, 4X и Note 5А. Арвидас Алутис генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы»
В центрах продаж и обслуживания Ростелекома уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент и дополнительными категориями: аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.
И Xiaomi, и «Ростелеком-Розничные системы» — динамично развивающиеся бренды, которые предоставляют потребителям передовые технологии. Наша совместная задача — сделать жизнь наших клиентов удобнее, разнообразнее и счастливее. Благодаря новому сотрудничеству продукция Xiaomi, уже завоевавшая любовь многих россиян, станет ещё доступнее. Николай Тюрин управляющий директор RDC Group Russia