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В центрах продаж и обслуживания Ростелекома стартовали продажи смартфонов популярного бренда

21 ноября 2017, 16:27
Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDC Group, стратегический партнёр Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве.

Мы стремимся развиваться так, чтобы в наших центрах продаж и обслуживания клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi — Redmi 4А, 4X и Note 5А. Арвидас Алутис генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы»

В центрах продаж и обслуживания Ростелекома уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент и дополнительными категориями: аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.

И Xiaomi, и «Ростелеком-Розничные системы» — динамично развивающиеся бренды, которые предоставляют потребителям передовые технологии. Наша совместная задача — сделать жизнь наших клиентов удобнее, разнообразнее и счастливее. Благодаря новому сотрудничеству продукция Xiaomi, уже завоевавшая любовь многих россиян, станет ещё доступнее. Николай Тюрин управляющий директор RDC Group Russia

#Новости#Ростелеком#Общество
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