В Белгороде и районе сгорели Opel и BMW

Сегодня в 01:04 в Октябрьской Готне в Борисовском районе загорелся металлический строительный вагончик. Пожар ликвидировали караул ПСЧ № 18 и сельская добровольная дружина. В вагончике выгорела внутренняя обшивка, сейчас подсчитывают ущерб и ищут причину возгорания.