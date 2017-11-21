В Белгороде и районе сгорели Opel и BMW

Вчера в 16:29 в Вейделевском районе, на Славянской улице в Клименках, начался пожар в летней кухне. Сгорело 8 кв. метров деревянного перекрытия.
Сегодня в 01:04 в Октябрьской Готне в Борисовском районе загорелся металлический строительный вагончик. Пожар ликвидировали караул ПСЧ № 18 и сельская добровольная дружина. В вагончике выгорела внутренняя обшивка, сейчас подсчитывают ущерб и ищут причину возгорания.
В 01:56 на Левобережной улице Белгорода вспыхнул Opel Zafira. На возгорание выехали пожарные ПСЧ № 1. Машина сгорела полностью. Возможно, её подожгли.
В 04:20 в Белгородском районе, на проспекте Мужества в Никольском, выгорел BMW 535. Причины и ущерб пока не известны. В тушении пожара участвовал караул ПСЧ № 2, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.