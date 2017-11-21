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В Белгороде и районе сгорели Opel и BMW

21 ноября 2017, 13:59
Всего за сутки в области произошло четыре пожара.

Вчера в 16:29 в Вейделевском районе, на Славянской улице в Клименках, начался пожар в летней кухне. Сгорело 8 кв. метров деревянного перекрытия.

Сегодня в 01:04 в Октябрьской Готне в Борисовском районе загорелся металлический строительный вагончик. Пожар ликвидировали караул ПСЧ № 18 и сельская добровольная дружина. В вагончике выгорела внутренняя обшивка, сейчас подсчитывают ущерб и ищут причину возгорания.

В 01:56 на Левобережной улице Белгорода вспыхнул Opel Zafira. На возгорание выехали пожарные ПСЧ № 1. Машина сгорела полностью. Возможно, её подожгли.

В 04:20 в Белгородском районе, на проспекте Мужества в Никольском, выгорел BMW 535. Причины и ущерб пока не известны. В тушении пожара участвовал караул ПСЧ № 2, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

#Новости#Пожар#Происшествия
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