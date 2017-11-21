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Цех порошковой окраски завода «ЗМС-технолоджи» открыт в Белгородском районе

21 ноября 2017, 19:07
В торжественном открытии промышленного объекта принял участие губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Цех площадью 1200 м² находится в новом здании на территории завода. Его мощность – 80 тыс. м² окрашиваемой поверхности в месяц. Инвестиционная стоимость – 126 млн рублей.

Линия позволяет красить детали разных габаритов: от самых мелких (размером с серёжку) до кузова машины весом до полутонны. В цеху используют таблицу цветов каталога RAL, включающую свыше 200 оттенков.

Новое оборудование способно окрасить до 2,5 м детали за одну минуту и может работать круглосуточно. Технология включает три стадии: подготовка поверхности, покраска металла и полимеризация нанесённого покрытия.

Напомним, завод «ЗМС-технолоджи» в посёлке Разумное Белгородского района официально открылся в апреле 2017 года.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области

#Новости#Змс-технолоджи#Экономика
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