Цех порошковой окраски завода «ЗМС-технолоджи» открыт в Белгородском районе

Цех площадью 1200 м² находится в новом здании на территории завода. Его мощность – 80 тыс. м² окрашиваемой поверхности в месяц. Инвестиционная стоимость – 126 млн рублей.
Линия позволяет красить детали разных габаритов: от самых мелких (размером с серёжку) до кузова машины весом до полутонны. В цеху используют таблицу цветов каталога RAL, включающую свыше 200 оттенков.
Новое оборудование способно окрасить до 2,5 м детали за одну минуту и может работать круглосуточно. Технология включает три стадии: подготовка поверхности, покраска металла и полимеризация нанесённого покрытия.
Напомним, завод «ЗМС-технолоджи» в посёлке Разумное Белгородского района официально открылся в апреле 2017 года.
Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области