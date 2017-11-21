Расход электроэнергии бюджетниками Белгородской области проконтролируют энергоменеджеры

Также в регионе разработают специальную компьютерную программу для энергоучёта в бюджетном секторе, которая позволит анализировать данные, выявлять фальсификации, отслеживать расходы и прогнозировать потребление на длительное время. Все данные разместят в системе «Электронное правительство». По данным учёта каждый месяц будут составлять рейтинг энергоэффективности учреждений.