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Расход электроэнергии бюджетниками Белгородской области проконтролируют энергоменеджеры

21 ноября 2017, 10:50
На каждое здание составят план по снижению энергопотребления, а вести энергоучёт будут с помощью компьютерной программы.

Из-за устаревших технологий, низкого качества оборудования и отсутствия качественного энергоменеджмента бюджетные учреждения нерационально используют электроэнергию. Это, в свою очередь, приводит к росту расходов на энергоносители в структуре бюджета области.

Теперь на каждое заведение составят план по снижению энергопотребления. Для реализации идеи уже осмотрели 444 строения.

Также в регионе разработают специальную компьютерную программу для энергоучёта в бюджетном секторе, которая позволит анализировать данные, выявлять фальсификации, отслеживать расходы и прогнозировать потребление на длительное время. Все данные разместят в системе «Электронное правительство». По данным учёта каждый месяц будут составлять рейтинг энергоэффективности учреждений.

Помимо этого, эксперты предложили учитывать критерии энергоэффективности здания ещё на этапе проектирования и ввода в эксплуатацию, сообщает областной департамент ЖКХ.

#Новости#Белгородская область#Бюджетники#Электроэнергия#Общество
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