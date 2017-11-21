Расход электроэнергии бюджетниками Белгородской области проконтролируют энергоменеджеры

Из-за устаревших технологий, низкого качества оборудования и отсутствия качественного энергоменеджмента бюджетные учреждения нерационально используют электроэнергию. Это, в свою очередь, приводит к росту расходов на энергоносители в структуре бюджета области.
Теперь на каждое заведение составят план по снижению энергопотребления. Для реализации идеи уже осмотрели 444 строения.
Также в регионе разработают специальную компьютерную программу для энергоучёта в бюджетном секторе, которая позволит анализировать данные, выявлять фальсификации, отслеживать расходы и прогнозировать потребление на длительное время. Все данные разместят в системе «Электронное правительство». По данным учёта каждый месяц будут составлять рейтинг энергоэффективности учреждений.
Помимо этого, эксперты предложили учитывать критерии энергоэффективности здания ещё на этапе проектирования и ввода в эксплуатацию, сообщает областной департамент ЖКХ.