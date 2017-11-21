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Областной книжный фестиваль открылся в Белгороде

21 ноября 2017, 18:45
21 ноября в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке начал свою работу II региональный книжный фестиваль «Белогорье».

«Современные литературные ритмы» – тема этого года.

Организаторы фестиваля – управление культуры области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека и региональное отделение Союза писателей России. Они постарались создать максимальный диалог между людьми, которых объединяет любовь к книгам: писатели, издатели, редакторы, художники, критики, библиотекари и читатели.

Открыл торжественную церемонию книжного фестиваля Константин Курганский.

Несмотря на то, что мы проводим такой фестиваль второй раз, он действительно стал авторитетной площадкой в популяризации книжной культуры России. Огромное спасибо организаторам за то, что они создали такую искреннюю атмосферу для любого возраста и категории. Я благодарен всем участникам за то, что вы ежедневно трудитесь для того, чтобы наша страна была самой читающей в мире. Константин Курганский

начальник управления культуры Белгородской области

На открытии наградили победителей областного конкурса «Лучшая книга Белгородчины». В этом году на конкурс поступило 157 изданий. Это в два раза больше, чем на конкурсе первого фестиваля, который прошёл в 2014 году.

В конкурсе «Читательская экспертиза» каждый желающий смог выбрать лучшее издание. Во всех общедоступных библиотеках области была оформлена книжная выставка. В голосовании приняло участие 4346 человек.

В итоге победа присуждена трём изданиям, получившим наибольшее количество голосов: региональная книжная серия «Библиотека белгородской семьи»; «Тихая работа вежливых людей», автор Сергей Бережной; лирические путешествия Елены Коняевой «Дом моего детства».

Со всеми изданиями конкурсантов можно будет ознакомиться в фондах Белгородской государственной универсальной научной библиотеки.

Региональный книжный фестиваль «Белогорье» рассчитан на три дня. Участников ждёт насыщенная программа: выставки-ярмарки книг, встречи с писателями и поэтами, презентации книг, круглые столы и конференции, дискуссии, мастер-классы по созданию книги и иллюстраций к ней, творческие мастерские, книжно-иллюстративные выставки.

Книжный фестиваль призван поддержать общественный статус книг, внести вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры.

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