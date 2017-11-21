Областной книжный фестиваль открылся в Белгороде

Несмотря на то, что мы проводим такой фестиваль второй раз, он действительно стал авторитетной площадкой в популяризации книжной культуры России. Огромное спасибо организаторам за то, что они создали такую искреннюю атмосферу для любого возраста и категории. Я благодарен всем участникам за то, что вы ежедневно трудитесь для того, чтобы наша страна была самой читающей в мире. Константин Курганский