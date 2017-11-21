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Нового главу администрации Белгородского района выберут 28 декабря

21 ноября 2017, 14:42
Александр Сергиенко по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия. Теперь он первый заместитель главы администрации Староосколького горокруга по строительству, транспорту и ЖКХ и врио главы округа.

17 ноября Муниципальный совет Белгородского района принял отставку главы районной администрации Александра Сергиенко и прекратил его полномочия. Бывший глава получит «необходимые выплаты», решение будет размещено на сайте районной администрации.

В тот же день объявили конкурс на замещение должности. Конкурс пройдёт 28 декабря в 10-00 в Белгороде в здании администрации Белгородского района. Документы для участия будут приниматься до 22 декабря.

Размер денежного вознаграждения и срок контракта на сегодня не указаны.

#Новости#Александр Сергиенко#Белгородский район#Политика
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