Нового главу администрации Белгородского района выберут 28 декабря

17 ноября Муниципальный совет Белгородского района принял отставку главы районной администрации Александра Сергиенко и прекратил его полномочия. Бывший глава получит «необходимые выплаты», решение будет размещено на сайте районной администрации.
В тот же день объявили конкурс на замещение должности. Конкурс пройдёт 28 декабря в 10-00 в Белгороде в здании администрации Белгородского района. Документы для участия будут приниматься до 22 декабря.
Размер денежного вознаграждения и срок контракта на сегодня не указаны.