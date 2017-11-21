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Глава Шебекино досрочно сложил полномочия

21 ноября 2017, 14:26
Временно исполняющим обязанности главы администрации города назначен первый заместитель Виталий Игнатов.

Решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации г. Шебекино Артёма Кириченко в связи с его отставкой по собственному желанию принято 20 ноября на внеочередном 58-м заседании городского собрания.

Мэром города Артём Кириченко являлся с апреля 2013 года. Депутаты пожелали ему успехов на новом месте работы.

Объявлен конкурс на замещение должности главы администрации города Шебекино, он состоится 20 декабря 2017 года.

В личной беседе Артём Кириченко сообщил ИА «Бел.Ру», что ещё не готов назвать своё новое место работы.

#Новости#Шебекино#Голосование по Конституции#Общество
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