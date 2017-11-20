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Ночью Белгородскую область завалит мокрым снегом

20 ноября 2017, 16:17
Ночью и днём 21 ноября в регионе будет идти снег, мокрый снег и дожди. Всё это будет сопровождаться сильным ветром.

Как сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области, порывы ветра будут достигать 13 м/с. Возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Температура будет колебаться от -3 °C до + 5 °C.

Автомобилистов просят по возможности не выезжать в этот день на личном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения и не парковать машины под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Телефон доверия МЧС – (4722) 39-99-99.

#Новости#Непогода#Голосование по Конституции#Общество
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