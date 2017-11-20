Ночью Белгородскую область завалит мокрым снегом

Как сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области, порывы ветра будут достигать 13 м/с. Возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Температура будет колебаться от -3 °C до + 5 °C.
Автомобилистов просят по возможности не выезжать в этот день на личном транспорте, строго соблюдать правила дорожного движения и не парковать машины под деревьями и слабоукреплёнными конструкциями.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «112». Телефон доверия МЧС – (4722) 39-99-99.