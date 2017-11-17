В Челябинской области проводят оценку доступности ФН и онлайн-касс

Мониторинг цен нужен для анализа текущей ситуации и поиска способов её преодоления наименьшими финансовыми издержками для предпринимателей и ФНС. Сбор сведений будет осуществляться по территории всей Челябинской области. Как сказал глава местного отделения организации «Опора России» Артём Артемьев, в настоящее время опрашивают предпринимателей, также к работе привлекли налоговую службу. После полученные сведения сопоставят и доведут до представителей бизнеса. По утверждению Артемьева, ресурсы для того, чтобы уменьшить цены на контрольно-кассовую технику, в наличии есть.