В Челябинской области проводят оценку доступности ФН и онлайн-касс

Как пишет издание «Коммерсант», согласно закону о контрольно-кассовой технике, предприниматели, работающие по ЕНВД и патентной системе налогообложения, должны установить онлайн-кассы. Причём сделать это нужно до 1 июля следующего года.
Но бизнесмены столкнулись с трудностями, касающимися приобретения фискальных накопителей для онлайн-касс. В случае просрочки установки им грозят штрафы.
Мониторинг цен нужен для анализа текущей ситуации и поиска способов её преодоления наименьшими финансовыми издержками для предпринимателей и ФНС. Сбор сведений будет осуществляться по территории всей Челябинской области. Как сказал глава местного отделения организации «Опора России» Артём Артемьев, в настоящее время опрашивают предпринимателей, также к работе привлекли налоговую службу. После полученные сведения сопоставят и доведут до представителей бизнеса. По утверждению Артемьева, ресурсы для того, чтобы уменьшить цены на контрольно-кассовую технику, в наличии есть.
Однако главная проблема заключается в том, что фискальные накопители невозможно купить. Всего насчитывается три компании, которые их производят, но по факту в нашей стране этого рынка нет. Лицензией на заливку ключей обладает только «Атлас-Карт».
Но все три производителя фискальных карт предлагают бизнесменам получить их только по 100% предоплате, по предзаказу и за 60 дней. В результате выходит, что все российские продавцы занимаются кредитованием производителей этих карт.
В настоящее время начинается очередной цикл замены элементов, которые поставлялись год назад, для чего потребуется минимум 1,5 млн штук. Притом, что теперь в реформу вовлекли новых участников в виде малого бизнеса и ИП, которые раньше могли не применять кассы, понадобится ещё от 500 тысяч до одного миллиона касс. В совокупности потребуется 2,5 млн фискальных накопителей.
В такой ситуации может повториться сценарий весны этого года. Тогда был искусственно создан дефицит накопителей, что повлекло рост цен на них. Накопители покупались за 10 тысяч рублей при отпускной цене на них в 6000 рублей.