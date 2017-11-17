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Сахарный диабет, победы «Белогорья» и отставка мэра Старого Оскола – итоги недели

17 ноября 2017, 12:12
О самых ярких событиях – в обзоре ИА «Бел.Ру».

В Белгороде

Медаль Джослина за полувековую борьбу с диабетом впервые получил белгородец

Елена Свиридова

Впервые медалью из Бостона наградили жителя Белгородской области: http://www.bel.ru/news/belgorod/medal-dzhoslina-vpervye-poluchil-belgorodets-.html

В области

Карантин в связи с бешенством ввели в пяти районах Белгородской области: http://www.bel.ru/news/region/karantin-v-svyazi-s-beshenstvom-vveli-v-pyati-rayo.html

Более 2000 призывников Белгородской области отправятся служить этой осенью

Виктория Покидова

Будущие солдаты пополнят ряды западного военного округа, Президентский полк России и Национальную гвардию: http://www.bel.ru/news/region/bolee-2000-prizyvnikov-belgorodskoy-oblasti-otprav.html

Александр Гнедых отправлен в отставку: http://www.bel.ru/news/region/aleksandr-gnedykh-otpravlen-v-otstavku-.html

Экономика и бизнес

440 миллионов рублей налогов планируют собрать с жителей Белгорода в 2017 году

Сергей Егоров

На сегодняшний день свои налоговые обязательства выполнили свыше четверти налогоплательщиков – физических лиц: http://www.bel.ru/news/business/440-millionov-rubley-nalogov-planiruyut-sobrat-s.html

Общество

Андрей Боков: Крупные торговые центры исчезнут. Люди перестают ходить за покупками, они пользуются интернетом

Сергей Егоров

На форуме в Белгороде архитектор Андрей Боков поделился своим видением проблем и задач градостроительной политики в России и других странах мира: http://www.bel.ru/news/society/andrey-bokov-krupnye-torgovye-tsentry-ischeznut-lyu.html

Закладка на 228 статье УК, или Тайники со смертью

Евгений Грицков

Как находят наркотики в Белгородской области, и как с этим бороться – журналистский эксперимент от ИА «Бел.Ру»: http://www.bel.ru/news/society/zakladka-na-228-state-uk-ili-tayniki-so-smertyu-.html

Культура

Артём Варгафтик рассказал белгородцам о веймарском периоде творчества Баха

Сергей Егоров

Музыкальные «иллюстрации» представил екатеринбургский органист Тарас Багинец: http://www.bel.ru/news/culture/artyem-vargaftik-rasskazal-belgorodtsam.html

Выставка масляной живописи Валерия Кузьминова открылась в Белгороде

Алина Севостьянова

Персональная выставка «Дорога за горизонт», посвящённая 50-летнему юбилею художника, экспонируется в выставочном зале «Родина»: http://www.bel.ru/news/culture/vystavka-maslyanoy-zhivopisi-valeriya-kuzminova-ot.html

Религия

Список с чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница» прибыл в Белгородскую область: http://www.bel.ru/news/religion/spisok-s-chudotvornoy-ikony-bozhiey-materi-mlekopi.html

Спорт

«Белогорье» вырвало победу у кемеровского «Кузбасса»: http://www.bel.ru/news/sport/belogore-vyrvalo-pobedu-u-kemerovskogo-kuzbassa-.html

Два золота завоевала белгородская студентка на чемпионате мира по кикбоксингу: http://www.bel.ru/news/sport/dva-zolota-zavoevala-belgorodskaya-studentka-na-ch.html

Медицина

Печень и почки чаще всего пересаживают в Белгородской области

Елена Свиридова

Ежегодно не менее 100 белгородцев стоят в очереди на трансплантацию органов: http://www.bel.ru/news/medicine/pechen-i-pochki-chashche-vsego-peresazhivayut-v-be.html

Остаться в живых: как оградить детей от трагедии на школьной «физре»

Сергей Егоров

Смерти учащихся на занятиях по физкультуре – явление общероссийское. Белгородская область – не исключение: http://www.bel.ru/news/medicine/ostatsya-v-zhivykh-kak-ogradit-detey-ot-tragedii.html

Сахарным диабетом в Белгородской области больны более 52 тысяч человек

Елена Свиридова

Данные о заболеваемости в регионе: http://www.bel.ru/news/medicine/bolee-52-tysyach-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-str.html

В России

Роскачество: белгородские сосиски качественные и безопасные: http://www.bel.ru/news/russia/roskachestvo-belgorodskie-sosiski-kachestvennye-i-.html

#Новости#Итоги недели#Город
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