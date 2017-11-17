Сахарный диабет, победы «Белогорья» и отставка мэра Старого Оскола – итоги недели

В Белгороде
Медаль Джослина за полувековую борьбу с диабетом впервые получил белгородец
Елена Свиридова
Впервые медалью из Бостона наградили жителя Белгородской области: http://www.bel.ru/news/belgorod/medal-dzhoslina-vpervye-poluchil-belgorodets-.html
В области
Карантин в связи с бешенством ввели в пяти районах Белгородской области: http://www.bel.ru/news/region/karantin-v-svyazi-s-beshenstvom-vveli-v-pyati-rayo.html
Более 2000 призывников Белгородской области отправятся служить этой осенью
Виктория Покидова
Будущие солдаты пополнят ряды западного военного округа, Президентский полк России и Национальную гвардию: http://www.bel.ru/news/region/bolee-2000-prizyvnikov-belgorodskoy-oblasti-otprav.html
Александр Гнедых отправлен в отставку: http://www.bel.ru/news/region/aleksandr-gnedykh-otpravlen-v-otstavku-.html
Экономика и бизнес
440 миллионов рублей налогов планируют собрать с жителей Белгорода в 2017 году
Сергей Егоров
На сегодняшний день свои налоговые обязательства выполнили свыше четверти налогоплательщиков – физических лиц: http://www.bel.ru/news/business/440-millionov-rubley-nalogov-planiruyut-sobrat-s.html
Общество
Андрей Боков: Крупные торговые центры исчезнут. Люди перестают ходить за покупками, они пользуются интернетом
Сергей Егоров
На форуме в Белгороде архитектор Андрей Боков поделился своим видением проблем и задач градостроительной политики в России и других странах мира: http://www.bel.ru/news/society/andrey-bokov-krupnye-torgovye-tsentry-ischeznut-lyu.html
Закладка на 228 статье УК, или Тайники со смертью
Евгений Грицков
Как находят наркотики в Белгородской области, и как с этим бороться – журналистский эксперимент от ИА «Бел.Ру»: http://www.bel.ru/news/society/zakladka-na-228-state-uk-ili-tayniki-so-smertyu-.html
Культура
Артём Варгафтик рассказал белгородцам о веймарском периоде творчества Баха
Сергей Егоров
Музыкальные «иллюстрации» представил екатеринбургский органист Тарас Багинец: http://www.bel.ru/news/culture/artyem-vargaftik-rasskazal-belgorodtsam.html
Выставка масляной живописи Валерия Кузьминова открылась в Белгороде
Алина Севостьянова
Персональная выставка «Дорога за горизонт», посвящённая 50-летнему юбилею художника, экспонируется в выставочном зале «Родина»: http://www.bel.ru/news/culture/vystavka-maslyanoy-zhivopisi-valeriya-kuzminova-ot.html
Религия
Список с чудотворной иконы Божией Матери «Млекопитательница» прибыл в Белгородскую область: http://www.bel.ru/news/religion/spisok-s-chudotvornoy-ikony-bozhiey-materi-mlekopi.html
Спорт
«Белогорье» вырвало победу у кемеровского «Кузбасса»: http://www.bel.ru/news/sport/belogore-vyrvalo-pobedu-u-kemerovskogo-kuzbassa-.html
Два золота завоевала белгородская студентка на чемпионате мира по кикбоксингу: http://www.bel.ru/news/sport/dva-zolota-zavoevala-belgorodskaya-studentka-na-ch.html
Медицина
Печень и почки чаще всего пересаживают в Белгородской области
Елена Свиридова
Ежегодно не менее 100 белгородцев стоят в очереди на трансплантацию органов: http://www.bel.ru/news/medicine/pechen-i-pochki-chashche-vsego-peresazhivayut-v-be.html
Остаться в живых: как оградить детей от трагедии на школьной «физре»
Сергей Егоров
Смерти учащихся на занятиях по физкультуре – явление общероссийское. Белгородская область – не исключение: http://www.bel.ru/news/medicine/ostatsya-v-zhivykh-kak-ogradit-detey-ot-tragedii.html
Сахарным диабетом в Белгородской области больны более 52 тысяч человек
Елена Свиридова
Данные о заболеваемости в регионе: http://www.bel.ru/news/medicine/bolee-52-tysyach-zhiteley-belgorodskoy-oblasti-str.html
В России
Роскачество: белгородские сосиски качественные и безопасные: http://www.bel.ru/news/russia/roskachestvo-belgorodskie-sosiski-kachestvennye-i-.html