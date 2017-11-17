С днём рождения, Дед Мороз!

По традиции в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, зажигается первая российская новогодняя ёлка – подарок легендарному персонажу.
Так сколько же лет Дедушке? Доподлинно неизвестно, но точно более двух тысячелетий. Дату рождения, как не удивительно, придумали сами дети, ведь на родине российского Деда Мороза уже царит настоящая зима,
Обо мне ходят легенды по всему миру. В разных странах меня называют по-своему: в Америке, Австралии, Англии – Санта Клаус, в Армении – Дзмер папи, в Австрии – Сильвестр, в Татарстане – Кыш Бабай. Дед Мороз
А вот в Италии новогодний сказочный персонаж не мужчина, а женщина, да не просто женщина, а ведьма – старушка Бефана.
Несмотря на огромное количество новогодних сказочных персонажей, конкуренции между ними нет. Все они дружат, поддерживая связь по мобильному телефону.
Кстати, Дед Мороз идёт в ногу со временем – ведёт блоги в соцсетях, а письма от детей он теперь получает по электронной почте. Но можно и по старинке – отправить конверт с заветным желанием в Великий Устюг, в его резиденцию.
Присылайте мне свои письма с самыми заветными желаниями. Только пишите разборчиво, чтобы я не ошибся с подарком. Дед Мороз
Когда 18 ноября зажигаются огни на первой новогодней ёлке, Дед Мороз отправляется по российским городам встречать Новый год вместе с детьми. В Белгород в этом году он, к сожалению не приедет, но обещает заглянуть в соседний Воронеж.
А мы начинаем активную подготовку к празднику. И, несмотря на то, что за окном ещё осень, жители города уже покупают новогодние украшения, ёлочные игрушки и подарки для своих близких.
Пройдёт ещё совсем немного времени, и я приду к вам в гости, а если это будет ночью, и вы будете спать, не беспокойтесь, свой подарок для вас я обязательно оставлю под новогодней ёлочкой. Дед Мороз