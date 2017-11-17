На Стойленском ГОКе выбрали мастера года

Как сообщает пресс-служба комбината, заявки на участие в состязании подали 55 претендентов. В течение месяца они проходили электронное тестирование на знание структуры технологических процессов Стойленского ГОКа, основных принципов нормирования труда, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности.
Во время деловой игры конкурсанты демонстрировали системность мышления, умение работать в команде и принимать сложные решения в максимально сжатые сроки. А в финале, до которого дошли восемь человек, выступали с презентацией мини-проектов. По условиям конкурса каждая представленная работа должна была иметь практическое применение на комбинате и содержать конкретные предложения по совершенствованию организации производства, повышению качества продукции, снижению её энергоёмкости и т.д.
По результатам трёх туров лучшим мастером Стойленского ГОКа 2017 года стал представитель цеха сетей и подстанций Олег Рощин. Второе место занял Дмитрий Сансызбеков из цеха железнодорожного транспорта, третье – Руслан Глотов (цех хвостового хозяйства). Победитель и призёры получили дипломы, корпоративные подарки и денежные премии.
Подобные конкурсы для работников комбината – это уникальная возможность проявить неординарность, творческий и технический потенциал, поделиться с коллегами опытом и идеями. А самое главное – это стимул к самосовершенствованию, постоянному профессиональному росту и, конечно же, активному участию в решении стратегических задач предприятия по повышению эффективности производства. Роман Великанский директор по кадрам и социальным вопросам Стойленского ГОКа
Наряду с конкурсом «Мастер года» на СГОКе в этом году были проведены 11 конкурсов профмастерства среди представителей рабочих профессий, конкурс «Инженер года».