На Стойленском ГОКе выбрали мастера года

Во время деловой игры конкурсанты демонстрировали системность мышления, умение работать в команде и принимать сложные решения в максимально сжатые сроки. А в финале, до которого дошли восемь человек, выступали с презентацией мини-проектов. По условиям конкурса каждая представленная работа должна была иметь практическое применение на комбинате и содержать конкретные предложения по совершенствованию организации производства, повышению качества продукции, снижению её энергоёмкости и т.д.

