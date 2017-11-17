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Фермерский работник убил кувалдой семейную пару в Шебекинском районе

17 ноября 2017, 18:13
Супруги выращивали овощи на продажу на арендованном участке в селе Безлюдовка Белгородской области.

Мужчина работал у них с прошлой осени сторожем и помогал по хозяйству. В июле работник без прописки поссорился на поле с работодателем и, взяв кувалду, убил его.

Этим же орудием он лишил жизни его жену, которая могла сдать его полиции. Тело он спрятал в ангаре, завалив картонными коробками.

56-летнего мужчину обвиняют в убийстве двух лиц с целью скрыть другое преступление (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, скоро дело рассмотрят в областном суде, сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

#Новости#Убийство#Шебекинский район#Происшествия
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