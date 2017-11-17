Белгородцев приглашают увидеть новые работы фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто»

Фонд «Память поколений» помогает ветеранам всех войн, в которых принимали участие Россия и СССР. Эти самоотверженные люди с непростыми судьбами и стали героями фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Первая серия снимков, созданная знаменитыми fashion-фотографами Данилом Головкиным, Кристой Судмалис и Ольгой Тупоноговой-Волковой, была представлена в 2016 г. в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани, Иркутске и Белгороде.