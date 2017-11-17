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Белгородцев приглашают увидеть новые работы фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто»

17 ноября 2017, 15:49
В числе новых героев проекта – подполковники полиции Вадим Серых и Игорь Брудков из Белгорода.

Официальная презентация продолжения именитой фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто» благотворительного фонда «Память поколений» состоится 24 ноября в фойе молодёжного культурного центра НИУ «БелГУ». Новая серия снимков известного фотопроекта появится в Белгороде благодаря инициативе председателя Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда», президента Федерации адаптивного спорта Сергея Фуглаева, при поддержке ректора Белгородского государственного университета Олега Полухина и руководства Белгородской области.


Первая серия снимков, созданная фотографами Данилом Головкиным, Кристой Судмалис и Ольгой Тупоноговой-Волковой, была представлена в 2016 году в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани и Иркутске. В мае 2017 года фотовыставку презентовали в Белгороде.

Приуроченная ко Дню героев Отечества (9 декабря) выставка снова пройдёт в Белгороде в ноябре-декабре этого года. Среди участников новые герои со всей страны: из Москвы, Казани, Уфы, Иркутска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Серию работ с белгородцами Вадимом Серых и Игорем Брудковым, подполковниками полиции, кавалерами государственных наград выполнила фотограф Ольга Тупоногова-Волкова.

Вадим Серых – старший инженер-сапёр инженерно-технической группы ОМОНа, кавалер Ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медали «За отвагу», участник боевых действий на Северном Кавказе.

Игорь Брудков – кинолог, кавалер Ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, участник боевых действий на Северном Кавказе.

Жители и гости Белгорода смогут увидеть экспозицию на площадке белгородского госуниверситета с 24 ноября по 10 декабря этого года.

Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» создана по инициативе благотворительного фонда «Память поколений». Президент фонда - Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт.

Фонд «Память поколений» помогает ветеранам всех войн, в которых принимали участие Россия и СССР. Эти самоотверженные люди с непростыми судьбами и стали героями фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Первая серия снимков, созданная знаменитыми fashion-фотографами Данилом Головкиным, Кристой Судмалис и Ольгой Тупоноговой-Волковой, была представлена в 2016 г. в Парке Победы на Поклонной горе, в галерее «Метро» в Москве, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ, а также в Казани, Иркутске и Белгороде.

Организаторыфотовыставки в Белгородской области – Межрегиональныймежотраслевой профессиональный союз «Правда» и НИУ «БелГУ».

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