Белгородская область — лидер по оформлению электронных больничных в России

В Белгородской области выдают электронные больничные с 2014 года, по всей стране их ввели с июля 2017-го. За эти четыре месяца российские клиники выдали 104,5 тысячи таких листов. Больше всего их выписали в нашем регионе (16,9 тысячи листов), в Липецкой области (9,7 тысячи больничных) и в Мордовии (8,2 тысячи документов).
Соотношение бумажных и электронных больничных лучше всего в Мордовии (более 9,34%), в Белгородской (7,55%), Липецкой (7,13%) областях, а также в Чечне (5,05%).
По словам главы Департамента госуслуг и соцкоммуникаций ФСС Татьяны Лотоцкой, на выписку электронного больничного уходит меньше времени, в нём почти невозможны ошибки, его нельзя подделать. Новый вид документа создаётся в автоматизированной системе, его подтверждают электронной подписью и отправляют работодателю и в ФСС. Относить больничный кадровикам уже не нужно.
Сейчас такие документы выдают 2,6 тысячи медорганизаций России, сообщает пресс-служба ФСС.