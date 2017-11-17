Белгородская область — лидер по оформлению электронных больничных в России

По словам главы Департамента госуслуг и соцкоммуникаций ФСС Татьяны Лотоцкой, на выписку электронного больничного уходит меньше времени, в нём почти невозможны ошибки, его нельзя подделать. Новый вид документа создаётся в автоматизированной системе, его подтверждают электронной подписью и отправляют работодателю и в ФСС. Относить больничный кадровикам уже не нужно.