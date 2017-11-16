Серебряный призёр ТВ-конкурса «Дети на льду. Звёзды» продолжает спортивную карьеру

Я согласна с мнением жюри, это – однозначно. Марк, который занял первое место, он на два года старше Вани, а два года в этом возрасте в фигурном катании – это очень значимо. Наш мальчик пришёл в спорт в пять лет и занимается три с половиной года, а москвич начал заниматься в четыре года, сейчас ему 10, то есть, он занимается шесть лет, практически вдвое больше Ивана. И всё-таки московские возможности – это московские возможности. Притом, что в столицу мальчик переехал из Перми, где своя известная школа фигурного катания. Но ему и там стало «мало льда», и семья переехала в Москву. У нас в Белгороде ещё меньше возможностей заниматься столько на льду, сколько необходимо. Несмотря на наличие двух арен в нашем городе, возможности пребывать на льду столько часов как в Москве, здесь нет. На своём уровне мы бесконечно счастливы, но обогнать ребёнка, который на два года старше, который занимается в Москве, очень сложно. Но мы обошли мальчика из Казани, второй раз участвовавшего в проекте и очень сильного технически. Ваня, прежде всего, опережает его эмоциональной стороной и, по моему мнению, хореография у Ивана ярче. Елена Васильева хореограф Ивана Макиёва