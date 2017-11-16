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Приговор за насмерть сбитого пешехода вынесли бывшему полицейскому

16 ноября 2017, 11:22
Ему назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы.

Вечером 15 июля 2017 года бывший сотрудник областного УМВД двигался в районе села Таврово Белгородского района со скоростью более 160 км/ч. Мужчина был пьян.

В результате экс-полицейский сбил пешехода. Потерпевший скончался на месте ДТП.

Суд признал бывшего полицейского виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Приговором мужчине назначили 2 года и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил, сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.

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