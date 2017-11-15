Выпущен ноябрьский номер глянцевого журнала «STYLE Гид Инфо»

В рубрике BUSINESS Павел Зеленин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами белгородского филиала компании «Ростелеком», раскрыл тему технологического аутсорфинга. О том, как навести порядок в рабочем хаосе, рассказали ведущие специалисты компании CSN. О главном событии 2017 года, прошедшем в Москве, рассказали основатели компании Akira.
Звезда ноябрьского номера Владлена Радченко, руководитель MODEL STUDIO, стала лицом с обложки журнала «STYLE Гид Инфо» во второй раз. В июне 2011 года Владлена заняла первое место в конкурсе «Краса Белогорья» и приняла участие в специальном выпуске журнала. В своем интервью, которое Владлена дала изданию сегодня, она рассказала о том, как сложилась её карьера, и представила свой новый, смелый проект.
Ноябрьский номер богат и на другие события. Так, компания «Сервант» и её руководители Анна Маматова и Нина Карасева готовят сюрпризы и подарки для своих гостей, а повод для этого – двухлетие роскошного магазина ножей, фарфора, посуды и подарков. Руководитель фирменного салона Scavolini в Белгороде и галереи итальянской мебели и дизайна Юлия Семкина реализовала свой новый проект – совсем недавно в нашем городе открылось официальное представительство итальянской фабрики Scavolini. Ирина Аболымова, маркетолог компании Fenomenico, представила линейку обновленного бренда. А руководитель салона итальянской мебели Viva Bene Алена Масалова рассказала о знаковом событии этой осени – 13-й выставке i Saloni WorldWide Moscow 2017.
Также в новом номере: BEAUTY-предложения, предложения фитнес-центров, рубрикапутешественника, колонки психологов и гороскоп.