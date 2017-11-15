Выпущен ноябрьский номер глянцевого журнала «STYLE Гид Инфо»

Ноябрьский номер богат и на другие события. Так, компания «Сервант» и её руководители Анна Маматова и Нина Карасева готовят сюрпризы и подарки для своих гостей, а повод для этого – двухлетие роскошного магазина ножей, фарфора, посуды и подарков. Руководитель фирменного салона Scavolini в Белгороде и галереи итальянской мебели и дизайна Юлия Семкина реализовала свой новый проект – совсем недавно в нашем городе открылось официальное представительство итальянской фабрики Scavolini. Ирина Аболымова, маркетолог компании Fenomenico, представила линейку обновленного бренда. А руководитель салона итальянской мебели Viva Bene Алена Масалова рассказала о знаковом событии этой осени – 13-й выставке i Saloni WorldWide Moscow 2017.