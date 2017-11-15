Стойленский ГОК подготовил подарки ко Дню матери

Как сообщает пресс-служба комбината, работницы предприятия побывают на спектакле «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова. Пригласительные билеты уже распространяются в структурных подразделениях.
Не останутся в стороне ветераны и пенсионеры СГОКа. Специально для них в Старооскольском центре культуры и искусств организуют тематический вечер. В исполнении ансамбля «Завалинка» прозвучат песни, посвящённые женщинам и матерям.
Поддержка материнства и детства - важная составная часть социальной политики предприятия. В этом году 175 работников комбината вместе с детьми от 4 до 15 лет отдохнули по путёвкам «Мать и дитя» на черноморском побережье в санаторно-курортном объединении «Смена». 130 детей горняков провели летние каникулы в детском оздоровительном центре «Прометей». А около сотни старооскольских ребят стали участниками профориентационной смены «Стойленские каникулы» в лагере «Лесная поляна».
Ежегодно комбинат оказывает дополнительнуюматериальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальныхпрограмм компании одному изродителей, работающему на Стойленском ГОКе, выплачивается единовременноепособие при рождении ребёнка, в течениедекретного отпуска женщины получают ежемесячные компенсационные выплаты.