Стойленский ГОК подготовил подарки ко Дню матери

Поддержка материнства и детства - важная составная часть социальной политики предприятия. В этом году 175 работников комбината вместе с детьми от 4 до 15 лет отдохнули по путёвкам «Мать и дитя» на черноморском побережье в санаторно-курортном объединении «Смена». 130 детей горняков провели летние каникулы в детском оздоровительном центре «Прометей». А около сотни старооскольских ребят стали участниками профориентационной смены «Стойленские каникулы» в лагере «Лесная поляна».