Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Стойленский ГОК подготовил подарки ко Дню матери

15 ноября 2017, 11:45
На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, трудятся 1315 женщин. Специально для них комбинат приобрёл билеты в Старооскольский театр.

Как сообщает пресс-служба комбината, работницы предприятия побывают на спектакле «В день свадьбы» по пьесе Виктора Розова. Пригласительные билеты уже распространяются в структурных подразделениях.

Не останутся в стороне ветераны и пенсионеры СГОКа. Специально для них в Старооскольском центре культуры и искусств организуют тематический вечер. В исполнении ансамбля «Завалинка» прозвучат песни, посвящённые женщинам и матерям.

Поддержка материнства и детства - важная составная часть социальной политики предприятия. В этом году 175 работников комбината вместе с детьми от 4 до 15 лет отдохнули по путёвкам «Мать и дитя» на черноморском побережье в санаторно-курортном объединении «Смена». 130 детей горняков провели летние каникулы в детском оздоровительном центре «Прометей». А около сотни старооскольских ребят стали участниками профориентационной смены «Стойленские каникулы» в лагере «Лесная поляна».

Ежегодно комбинат оказывает дополнительнуюматериальную помощь многодетным семьям и одиноким матерям. В рамках социальныхпрограмм компании одному изродителей, работающему на Стойленском ГОКе, выплачивается единовременноепособие при рождении ребёнка, в течениедекретного отпуска женщины получают ежемесячные компенсационные выплаты.

#Новости#Стойленский ГОК#Завалинка#День матери#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18