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Специалисты Росреестра ответят на вопросы белгородцев по горячей линии

14 ноября 2017, 14:54
В ноябре региональное отделение ведомства проведёт телефонные консультации в шести районах Белгородской области.

16 и 23 ноября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Телефон: 8 (47242) 2-13-37 (п. Прохоровка).

17 и 20 ноября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость. Телефон: 8 (47236) 3-71-18 (г. Валуйки).

21 ноября, 08:00-12:00. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с ним, постановка объектов на кадастровый учёт, государственный земельный надзор. Телефон: 8 (47244) 5-62-97 (г. Строитель).

22 ноября, 08:00-12:00. Государственный земельный контроль. Телефон: 8 (47235) 5-14-15 (п. Волоконовка).

22 ноября. Государственная регистрация прав на недвижимость. Телефон: 8 (47262) 5-28-01, 8 (4722) 20-13-68, доб. 14-78 (с. Красное).

27 ноября, 09:00-12:00. Государственная регистрация прав,государственный кадастровый учёт, государственный земельный надзор,предоставление сведений из ЕГРН, электронные услуги и сервисы Росреестра.Телефон: 8 (47231) 5-58-09, 8 (47231) 20-13-53 (г. Короча).

#Новости#Росреестр#Общество
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