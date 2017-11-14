Сколько стоит игра с футбольными звёздами на поле России?

Про игру с Аргентиной подробно рассказал лицензированный ФИФА матч-агент Гильермо Тофони. Обычно за игру сборная Аргентины просит 2 млн долларов. Но из-за того, что потренироваться на поле страны-хозяйки Чемпионата мира – в целях самой команды, они запросили 1 млн. Однако не стоит забывать, что обязательным условием было участие Месси. Поэтому приезд всё-таки обошёлся дороже.