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Сколько стоит игра с футбольными звёздами на поле России?

14 ноября 2017, 13:59
Товарищеские и контрольные матчи – не только важный этап подготовки сборной к большим турнирам, но и большой бизнес. В его особенностях разбирался «Советский спорт».

Зачем устраивать

Как правило, футбольные команды рады приглашениям на товарищеские матчи, тем более от страны-хозяйки Чемпионата мира. Игроки приезжают, чтобы освоиться в непривычной обстановке, узнать особенности, оценить футбольное поле.

Однако решающим фактором остаётся заработок. Товарищеские матчи – неплохой способ пополнения карманов денежными купюрами. Команды запрашивают разные суммы. Всё зависит от наличия главных звёзд в составе сборной, времени их пребывания на поле и т.д.

Кто устраивает матчи

Вопросами организации товарищеских матчей занимаются матч-агенты. Основная их функция – проведение переговоров с потенциальными соперниками.

В России этим занимаются две организации – Российский футбольный союз (РФС) и Telesport. Telesport – крупнейший игрок на рынке медиаправ в стране. Этой компанией, например, организованы встречи сборной России с Аргентиной в 2009-ом и с Бразилией в Лондоне.

Сколько это стоит

Ценник зависит от элитарности команды. Хотя бывают и исключения. Например, Испания уступает Аргентине в рейтинге ФИФА, но денег просит больше. По сообщениям, Россия заплатит за будущий товарищеский матч 1,5 млн евро. Несомненно, часть доходов вернётся за счёт рекламы, продажи билетов и телетрансляций.

Про игру с Аргентиной подробно рассказал лицензированный ФИФА матч-агент Гильермо Тофони. Обычно за игру сборная Аргентины просит 2 млн долларов. Но из-за того, что потренироваться на поле страны-хозяйки Чемпионата мира – в целях самой команды, они запросили 1 млн. Однако не стоит забывать, что обязательным условием было участие Месси. Поэтому приезд всё-таки обошёлся дороже.

Матчи против Коста-Рики и Бельгии стоили в пять раз меньше.

А вот сколько заплатят за матч с Бразилией – неизвестно. Однако стоит отметить, что в 2014 году Турция заплатила за товарищеский матч 3 млн долларов.

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