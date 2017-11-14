Администрация Белгородского района возместит аварийщикам расходы на ремонт нового жилья

В суде представители администрации не оспаривали наличие дефектов, но не согласились с объёмом работ. Чиновники также сообщили, что жильцы сами сделали к домам пристрои, и поэтому недопустимо принимать решение в отношении реконструированных зданий. Однако суд решил, что это несущественно, а объём работ подтвердили эксперты.