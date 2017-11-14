90 лифтов в многоквартирных домах заменили в этом году в Белгороде

Замена лифтового оборудования проходит в рамках совместной программы администрации Белгорода и регионального правительства. Программа предусматривает замену лифтов, срок эксплуатации которых свыше 25 лет. Всего на реализацию потратят около 350 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.