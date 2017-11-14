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90 лифтов в многоквартирных домах заменили в этом году в Белгороде

14 ноября 2017, 17:26
Все лифты оборудованы современной системой диспетчеризации, зеркалами, датчиками движения.

Сегодня специальная комиссия проверила работу десяти новых лифтов в домах на проспекте Ватутина, 10а, 15, 18, Народном бульваре, 1, улицах Щорса, 18 и Садовой, 53а.

Комиссию возглавил Александр Васищев – директор городского управления капитального ремонта. Также исправность оборудования проверяли представители монтажных организаций и управляющих компаний.

Члены комиссии проверили работу грузоподъёмников, станций управления. Посетили машинные отделения, оборудованные противопожарными дверьми и сигнализациями. Также специалисты пообщались с жителями домов, в которых заменили лифты.

В шахтах лифтов заменили оборудование, сделали ремонт машинных отделений. Устройства оборудовали системой диспетчеризации, зеркалами, датчиками движений. Все работы выполнены в срок.

Замена лифтового оборудования проходит в рамках совместной программы администрации Белгорода и регионального правительства. Программа предусматривает замену лифтов, срок эксплуатации которых свыше 25 лет. Всего на реализацию потратят около 350 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы городской администрации

#Новости#Лифт#Замена лифтов#Многоквартирный дом#Город
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