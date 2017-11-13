Евгений Савченко: Похоронить Ленина должен был ещё Борис Николаевич Ельцин

– Я считаю, что это должен был сделать Борис Николаевич Ельцин за пять минут после того, как он вышел в эфир и попросил у людей прощения: «Простите меня». А потом сделал бы паузу и сказал бы ещё: «Простите меня, но я и Ленина похоронил на Волковском кладбище в соответствии с пожеланиями его родных». И перевернул страницу. И всё. И ему бы всё было прощено. Сегодня сделать труднее. А если бы он это сделал, это было бы прекрасно.