Британский архитектор проведёт бесплатный мастер-класс для белгородцев

Британский архитектор прочитает лекцию «Города нуждаются в коллективном подходе к созданию качества жизнеобеспечения», расскажет о требованиях к современным зелёным городским пространствам и приведёт аргументы в пользу смещения традиционных профессиональных границ и перехода к междисциплинарному сотрудничеству.