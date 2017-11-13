Белгородцы помогли полиции найти почти килограмм наркотиков

По итогам первого этапа белгородские полицейские с помощью жителей региона выявили 69 преступлений и 87 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Всего за период акции правоохранители изъяли из незаконного оборота около 780 г наркотиков, сообщает пресс-служба областного УМВД.