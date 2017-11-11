Не кататься, а ездить: велоактивисты Белгорода рассказали, что их раздражает в центре города

В Белгородском районе порядка 50 км велодорожек, но эти дорожки ведут в никуда. Нам нужно их объединить, создав инфраструктуру. Для того, чтобы велосипед не просто был развлечением, а стал средством передвижения, чтобы на нём не катались, а ездили. Очень много людей имеют велосипеды, но по разным причинам не имеют возможности передвигаться на них в городской среде. Константин Тетерин