Вин-код — самый удобный способ проверить машину перед покупкой

Но, разумеется, при такой сделке повышается риск столкнуться с мошенничеством. Специалисты рекомендуют предварительно проверить машину по вин — а затем сравнить полученные результаты со сведениями, которые предоставил продавец. Так можно узнать о прошлом автомобиля всю правду — и не столкнуться с плохими сюрпризами уже после покупки.