Вин-код — самый удобный способ проверить машину перед покупкой

Как правило, фактическое состояние такой машины просто отличное — а вот цена заметно ниже.
Но, разумеется, при такой сделке повышается риск столкнуться с мошенничеством. Специалисты рекомендуют предварительно проверить машину по вин — а затем сравнить полученные результаты со сведениями, которые предоставил продавец. Так можно узнать о прошлом автомобиля всю правду — и не столкнуться с плохими сюрпризами уже после покупки.
Посмотреть «биографию» автомобиля по вин-коду или по государственному номеру можно на сайте avtocod.ru. Портал работает с базами страховщиков, ГИБДД, банков, судов и нотариальных палат — поэтому информация здесь всегда полная и достоверная.
Осуществив проверку по вин, можно узнать следующее:
При приобретении автомобиля с рук всю информацию приходится тщательно проверять, чтобы потом не пришлось жалеть о своих затратах. Безусловно, способов существует немало — но проверка по вин через Интернет является одним из самых быстрых, простых и при этом информативных методов.