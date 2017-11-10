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Вин-код — самый удобный способ проверить машину перед покупкой

10 ноября 2017, 14:51
Покупка автомобиля — одно из самых крупных и дорогих приобретений в жизни человека. Неудивительно, что многие предпочитают покупать машины с небольшим пробегом, не в автосалоне, а у предыдущего владельца.

Как правило, фактическое состояние такой машины просто отличное — а вот цена заметно ниже.

Но, разумеется, при такой сделке повышается риск столкнуться с мошенничеством. Специалисты рекомендуют предварительно проверить машину по вин — а затем сравнить полученные результаты со сведениями, которые предоставил продавец. Так можно узнать о прошлом автомобиля всю правду — и не столкнуться с плохими сюрпризами уже после покупки.

Посмотреть «биографию» автомобиля по вин-коду или по государственному номеру можно на сайте avtocod.ru. Портал работает с базами страховщиков, ГИБДД, банков, судов и нотариальных палат — поэтому информация здесь всегда полная и достоверная.

Осуществив проверку по вин, можно узнать следующее:

  • Настоящий пробег автомобиля и количество его предыдущих владельцев. Если недобросовестный продавец соберётся обмануть и попробует убедить в том, что пробег автомобиля намного меньше реального, проверка по вин не позволит ему этого сделать. Заодно можно узнать, сколько раз на самом деле продавалось транспортное средство.
  • Историю дорожно-транспортных происшествий с участием машины. Если автомобиль хотя бы раз попадал в аварию, проверка даст об этом знать. Неважно, в каком состоянии находится машина — даже если она тщательно отреставрирована после аварии, всё равно необходимо быть в курсе прошлых ДТП, поскольку последствия столкновений могут проявляться спустя годы самым неожиданным образом.
  • «Юридическую» историю авто. Нередко автомобили становятся объектом ареста или залога — и в таком случае владелец не имеет права совершать с ними каких-либо сделок. Вот только в мошеннических ситуациях покупатель может узнать об аресте или залоге слишком поздно. Деньги будут заплачены — а использовать приобретённый автомобиль не получится. Проверка по вин-коду поможет избегнуть таких ситуаций. И конечно, способ позволяет выяснить, не находится ли машина в угоне.

При приобретении автомобиля с рук всю информацию приходится тщательно проверять, чтобы потом не пришлось жалеть о своих затратах. Безусловно, способов существует немало — но проверка по вин через Интернет является одним из самых быстрых, простых и при этом информативных методов.

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