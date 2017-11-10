Белгородцам могут списать «безнадёжные» долги по транспортному налогу

Первое основание – наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, которые были взысканы через суд, направлены в службу судебных приставов, но из-за ограниченного наличия или отсутствия имущества у физлица были возвращены с актом о невозможности взыскания. При этом по документам должно пройти три года.
Второе основание для списания долга – если после смерти физлица в течение трёх лет наследники не приняли имущество, в том числе транспортные средства.
Предложения озвучили в рамках рассмотрения законопроекта «Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу» в областной Думе. На заседании отметили, что принятие закона улучшит администрирование транспортного налога и сократит его до сумм, которые реально можно взыскать.
В 2017 году сумма задолженности по этим двум основаниям составила 150,6 млн руб. (136,4 млн – по первому варианту списания долгов и 14,2 – по второму). Это составляет 17,7 % от суммы недоимки и задолженности по транспортному налогу в целом.
Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали его принять, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.