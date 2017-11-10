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Белгородцам могут списать «безнадёжные» долги по транспортному налогу

10 ноября 2017, 11:34
В областной Думе предложили установить новые основания для списания задолженностей.

Первое основание – наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, которые были взысканы через суд, направлены в службу судебных приставов, но из-за ограниченного наличия или отсутствия имущества у физлица были возвращены с актом о невозможности взыскания. При этом по документам должно пройти три года.

Второе основание для списания долга – если после смерти физлица в течение трёх лет наследники не приняли имущество, в том числе транспортные средства.

Предложения озвучили в рамках рассмотрения законопроекта «Об установлении дополнительных оснований признания безнадёжными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу» в областной Думе. На заседании отметили, что принятие закона улучшит администрирование транспортного налога и сократит его до сумм, которые реально можно взыскать.

В 2017 году сумма задолженности по этим двум основаниям составила 150,6 млн руб. (136,4 млн – по первому варианту списания долгов и 14,2 – по второму). Это составляет 17,7 % от суммы недоимки и задолженности по транспортному налогу в целом.

Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали его принять, сообщает пресс-служба Белгородской областной Думы.

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