Белгородцам могут списать «безнадёжные» долги по транспортному налогу

Первое основание – наличие недоимки и задолженности по пеням и штрафам по транспортному налогу, которые были взысканы через суд, направлены в службу судебных приставов, но из-за ограниченного наличия или отсутствия имущества у физлица были возвращены с актом о невозможности взыскания. При этом по документам должно пройти три года.