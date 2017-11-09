От отключения горячей воды летом откажутся в России

Нововведение протестируют, вероятнее всего, в регионах Приволжского федерального округа, пишет «Российская газета».
Сначала сократят сроки отключения до одной недели, при этом горячей воды лишатся только некоторые кварталы, а не весь район. После и вовсе откажутся от этой меры при подготовке к отопительному сезону.
Сейчас горячее водоснабжение бесперебойно работает в районах с дублирующей системой подачи воды и в домах с автономными котельными. В котельных обычно несколько котлов, их можно использовать поочерёдно.
Однако в некоторых случаях воду всё же отключат. Многие трубопроводы изношены, при этом трубы с горячей водой изнашиваются быстрее других из-за температуры и давления.