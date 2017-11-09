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От отключения горячей воды летом откажутся в России

9 ноября 2017, 13:48
Сделать это позволят новые технологии ремонта: спецсостав, устраняющий повреждения в трубах без их раскапывания, и дублирующая система подачи воды.

Нововведение протестируют, вероятнее всего, в регионах Приволжского федерального округа, пишет «Российская газета».

Сначала сократят сроки отключения до одной недели, при этом горячей воды лишатся только некоторые кварталы, а не весь район. После и вовсе откажутся от этой меры при подготовке к отопительному сезону.

Сейчас горячее водоснабжение бесперебойно работает в районах с дублирующей системой подачи воды и в домах с автономными котельными. В котельных обычно несколько котлов, их можно использовать поочерёдно.

Однако в некоторых случаях воду всё же отключат. Многие трубопроводы изношены, при этом трубы с горячей водой изнашиваются быстрее других из-за температуры и давления.

#Новости#Горячая вода#Общество
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