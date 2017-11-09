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Анонс «Нашего Белгорода» от 10 ноября

9 ноября 2017, 17:10
Одна из главных тем нового номера городского еженедельника – профессиональный праздник стражей порядка.

– 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ. На первой странице газета представляет сотрудников одного из подразделений УМВД по Белгороду – отдельного батальона патрульно-постовой службы, занесённого на городскую Доску почёта. На 6 и 7-й страницах – интервью с руководителем белгородской полиции, полковником Евгением Гаенко и публикации о работе белгородских полицейских.

– Лучевую дренажную систему устанавливают в парке Победы. Проект разработан специалистами БГТУ им. В.Г.Шухова. Подробности – на 5 странице. Здесь же отчёт о готовности коммунальных служб областного центра к работе в зимних условиях.

– Как белгородцы провели «Ночь искусств» и отметили День народного единства – в репортажах корреспондентов на 12 странице.

– В традиционной рубрике «Закон и порядок» на 17 странице читатели узнают о новых схемах аферистов и новостях криминальной хроники.

– В год 100-летия советской милиции газета листает страницы её истории, вспоминая погибшего при исполнении служебного долга капитана Фёдора Хихлушку (его имя носит одна из улиц Белгорода) и рассказывая о выставке редких материалов в архиве новейшей истории Белгородской области.

– В «Литературной гостиной» на 19 странице – встречи с участниками Есенинского общества в Белгороде, в библиотеке-филиале №17 и детском празднике в модельной библиотеке №8, посвящённом юбилею С.Я.Маршака.

В номере также – свежие новости, спортивная информация, афиша культурных событий на предстоящую неделю.

#Новости#Наш Белгород#Город
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