Анонс «Нашего Белгорода» от 10 ноября

– 10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел РФ. На первой странице газета представляет сотрудников одного из подразделений УМВД по Белгороду – отдельного батальона патрульно-постовой службы, занесённого на городскую Доску почёта. На 6 и 7-й страницах – интервью с руководителем белгородской полиции, полковником Евгением Гаенко и публикации о работе белгородских полицейских.