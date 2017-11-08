Лебединский ГОК подтвердил соответствие системы управления охраной труда и промбезопасностью международным стандартам

Аудит показал, что на предприятии учтены все риски, разработаны мероприятия, которые позволяют комбинату работать стабильно и планомерно, снизить возможные опасности и срывы выпуска производимой продукции. Система обеспечения безопасных условий труда на комбинате постоянно совершенствуется и развивается. На всех своих предприятиях компания «Металлоинвест» проводит среди сотрудников большую работу по популяризации требований безопасности, доносит до каждого сотрудника важность их неукоснительного соблюдения, принимает и внедряет предложения по улучшению действующей системы, ведь забота о безопасности и здоровье сотрудников была и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности компании. Олег Михайлов управляющий директор Лебединского ГОКа