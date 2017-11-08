Лебединский ГОК подтвердил соответствие системы управления охраной труда и промбезопасностью международным стандартам

По результатам проверки аудитор заключил, что на Лебединском ГОКе не выявлено несоответствий требованиям международного стандарта, отметил положительные стороны системы и дал рекомендации по улучшению отдельных её элементов.
Аудит показал, что на предприятии учтены все риски, разработаны мероприятия, которые позволяют комбинату работать стабильно и планомерно, снизить возможные опасности и срывы выпуска производимой продукции. Система обеспечения безопасных условий труда на комбинате постоянно совершенствуется и развивается. На всех своих предприятиях компания «Металлоинвест» проводит среди сотрудников большую работу по популяризации требований безопасности, доносит до каждого сотрудника важность их неукоснительного соблюдения, принимает и внедряет предложения по улучшению действующей системы, ведь забота о безопасности и здоровье сотрудников была и остаётся одним из приоритетных направлений деятельности компании. Олег Михайлов управляющий директор Лебединского ГОКа
Справочно: OHSAS 18001 - это международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента охраны труда и промышленной безопасности, основанный на принципах предупреждения неблагоприятных ситуаций на производстве. Он является эффективным механизмом управления рисками и снижения вероятности их возникновения.
Применение стандарта предусматривают снижение рисков, возникающих в процессе производственной деятельности, к минимуму. Эффективное функционирование системы является залогом сохранения жизни и здоровья работников.
Впервые Лебединский ГОК подтвердил соответствие системы менеджмента данному международному стандарту ещё в 2008 году. Cовершенствуясь в течение ряда лет, она претерпела немало изменений. В 2016 году комбинат прошёл третью ресертификацию действующей системы сроком на три года. Ежегодно компетентные аудиторы проводят инспекционные проверки соответствия работы Лебединского ГОКа требованиям, предъявляемым международным стандартом.