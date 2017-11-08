Белгородская область – один из лидеров по стимулированию строительства жилья в России

Подпрограмма по стимулированию развития жилищного строительства является частью федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.
В рамках подпрограммы федеральный центр с помощью субсидий софинансирует создание в регионах социальной и дорожной инфраструктуры в новых микрорайонах. В этом году в подпрограмме участвуют 32 субъекта РФ.
Высокие показатели реализации подпрограммы отмечены в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Липецкой областях, в Татарстане и Чечне, сообщает пресс-служба департамента строительства и транспорта Белгородской области.