24 комплекта наград разыграли на первенстве Белгорода по айкидо

Для новичков, занимающихся томики айкидо несколько месяцев, провели отдельный турнир. Его финалисты получили большие и малые «Кубки надежды» и смогли выступить в основном турнире, где не стушевались.
В номинациях, где юные бойцы демонстрировали свою технику – «Кихон Доуса», «Атеми Ваза», «Кихон Ваза», «Какари Гейка» – победителями среди новичков стали Егор Нетишинский (до 6 лет), Георгий Смирнов (до 7 лет), Вероника Инчина (10-12 лет), Глеб Бочкин и Анастасия Петрунина (до 15 лет). В основном турнире победили Марк Сазыкин и Ульяна Воронина (6-7 лет), Никита Рыбалко и Владимир Хомяков (8-9 лет), Дмитрий Никитин и Полина Кияницина (10-12 лет), Филипп Игнатенко и Екатерина Побегалова (10-12 лет).
В номинациях, где победители выяснялись в личном противостоянии – «Тай Сабаки», «Тай Сабаки Рандори», «Танто Рандори» – лучшими в турнире новичков стали Матвей Оноприенко (6-7 лет), Святослав Бочкин (8-9 лет), Геворг Геворкян (10-12 лет), Максим Прокопчук (13-15 лет).
Матвей Оноприенко позже победил и в основном турнире в своём возрасте. Также чемпионами стали Анна Сергеева (8-9 лет), Никита Горцовский (10-12 лет), Никита Рыбалко (8-9 лет), Дарья Быкова (8-9 лет), Роман Ишунин (10-12 лет), Екатерина Побегалова (10-12 лет), Никита Пушкарь (до 9 лет).
Специальные призы также получили Арсений Антошин как самый юный участник, Никита Пушкарь – за лучшую технику, Алёна Григорьева – за волю к победе.
19 ноября юные белгородские спортсмены поборются за «Кубок Черноземья» в Курске.