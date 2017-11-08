24 комплекта наград разыграли на первенстве Белгорода по айкидо

В номинациях, где юные бойцы демонстрировали свою технику – «Кихон Доуса», «Атеми Ваза», «Кихон Ваза», «Какари Гейка» – победителями среди новичков стали Егор Нетишинский (до 6 лет), Георгий Смирнов (до 7 лет), Вероника Инчина (10-12 лет), Глеб Бочкин и Анастасия Петрунина (до 15 лет). В основном турнире победили Марк Сазыкин и Ульяна Воронина (6-7 лет), Никита Рыбалко и Владимир Хомяков (8-9 лет), Дмитрий Никитин и Полина Кияницина (10-12 лет), Филипп Игнатенко и Екатерина Побегалова (10-12 лет).