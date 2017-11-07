Олег Полухин: Диссертация Мединского подверглась нападкам из-за попытки внести в историю объективный фактор

Posted 7 ноября 2017, 15:00
Published 7 ноября 2017, 15:00
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Форум посвятили 100-летию Октябрьской революции. Своим видением этого события поделился и глава НИУ «БелГУ».
Мы имеем возможность участвовать в извлечении уроков из своей истории. Очень важно, что процесс её анализа происходит в новой России. При всей противоречивости, сложности происходящих процессов нельзя не признать, что мы строим демократическую Россию. Это даёт нам возможность свободно формулировать и отстаивать разные точки зрения, основанные на разных идеологических убеждениях. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
По мнению руководителя вуза, уникальность сегодняшнего дня в том, что сейчас можно впервые за много лет попытаться сформулировать максимально объективный взгляд на революцию 1917 года. При этом любые попытки объективации исторических процессов подвергаются критике.
Неслучайно яростным нападкам была подвержена диссертация министра культуры Российской Федерации, который замахнулся на попытку внести объективный фактор анализа, исследования и выводов из истории. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Относительно событий столетней давности Олег Полухин обратил внимание участников Клыковских чтений на принципиальные, по его мнению, факторы.
В то время Россия входила в пятёрку самых экономически развитых стран мира. Конкуренция такого рода заставляла лидеров других государств противодействовать развитию нашей страны.
Также существенным фактором оказалась Первая мировая война. В неё Россию втянули вопреки завещанию императора Александра III. Как считают некоторые историки, революция 1917 года началась с выстрела в Сараево.
Сыграло свою негативную роль и отсутствие у России союзников. Такое положение дел, отметил Олег Полухин, сохранялось в течение всей истории страны, сохраняется оно и сейчас.
В числе внутренних факторов, «подогревших» революционные настроения в России сто лет назад, было названо формирование антигосударственной политической элиты, пассивность со стороны церкви, духовно-нравственное состояние народных масс.
В качестве «противоядия» революционным настроениям Олег Полухин видит, во-первых, неразрывность духовного и материального, иррационального и рационального; а во-вторых – необходимость учитывать принцип единства и борьбы противоположностей.
Это принцип срединности. Для России срединный путь был самым правильным. Она стремилась к середине. Но её всё время толкали влево или вправо, её раздирали противоречия. Поэтому если мы будем правильно видеть внешние и внутренние факторы, приведшие к революционным событиям, мы наверняка – в дискуссиях, спорах – извлечём уроки, которые не позволят больше состояться тому, что состоялось в нашей жизни сто лет назад. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поставил в заслугу белгородским историкам то, что они «отстояли» научную репутацию министра культуры РФ Владимира Мединского.