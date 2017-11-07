Олег Полухин: Диссертация Мединского подверглась нападкам из-за попытки внести в историю объективный фактор

Это принцип срединности. Для России срединный путь был самым правильным. Она стремилась к середине. Но её всё время толкали влево или вправо, её раздирали противоречия. Поэтому если мы будем правильно видеть внешние и внутренние факторы, приведшие к революционным событиям, мы наверняка – в дискуссиях, спорах – извлечём уроки, которые не позволят больше состояться тому, что состоялось в нашей жизни сто лет назад. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»