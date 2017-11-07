Делегация профсоюза «Правда» приняла участие в работе форума «Сообщество 2017»

Нынешний форум вновь собрал людей очень деятельных, энергичных со всей нашей огромной страны. Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития НКО. Как вы знаете, за последние пять лет был существенно – в семь раз, увеличен объём программ президентских грантов для НКО. В общей сложности на эти цели было направлено 22 миллиарда рублей. В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО. Но мы прекрасно понимаем, что это только начало – нам нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надёжным партнёром государства в социальной сфере. Владимир Путин