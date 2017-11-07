Без газа вторые сутки остаются жильцы шести многоквартирных домов в Белгороде

В редакцию ИА «Бел.Ру» обратились жильцы дома №23 по ул. Королёва с жалобой, что с 13 часов 6 ноября в их доме прекращена подача газа. По их словам, без газа остаются и несколько близлежащих домов.
Как пояснили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Белгород», причиной отключения газа стало повреждение подземного газопровода низкого давления Ду 80 при выполнении работ по прокладке кабеля методом прокола ГНБ (горизонтально-наклонное бурение) через асфальтовое покрытие придворовой территории жилого дома по ул. Королёва №27 организацией ООО «СлавянСтрой». Работы проводились без разрешения АО «Газпром газораспределение Белгород».
Без газа со вчерашнего дня остаётся 691 абонент – жильцы домов № 23, 27, 29, 31, 37 по ул. Королёва и № 20 по ул. Губкина. В настоящее время на месте работают аварийно-восстановительные бригады. В устранении порыва задействованы 25 человек и 5 единиц спецтехники. По прогнозам специалистов, завершить все восстановительные мероприятия планируется до 24 часов сегодняшнего дня (7 ноября).
АО «Газпром газораспределение Белгород» в очередной раз обращает внимание на то, что проведение любых земляных работ в зоне охраны газопроводов недопустимо без согласования со специалистами газовой службы.