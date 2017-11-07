Без газа вторые сутки остаются жильцы шести многоквартирных домов в Белгороде

Без газа со вчерашнего дня остаётся 691 абонент – жильцы домов № 23, 27, 29, 31, 37 по ул. Королёва и № 20 по ул. Губкина. В настоящее время на месте работают аварийно-восстановительные бригады. В устранении порыва задействованы 25 человек и 5 единиц спецтехники. По прогнозам специалистов, завершить все восстановительные мероприятия планируется до 24 часов сегодняшнего дня (7 ноября).