Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 6,5 тысяч электроустановок потребителей

Для тех, кто предпочитает очное общение, в каждом районе области действуют офисы обслуживания потребителей. После заключения договора и оплаты услуг потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения. Белгородэнерго, в свою очередь, обеспечивает мероприятия по проектированию и строительству внешних сетей электроснабжения, после чего уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы энергетики выполняют «под ключ».