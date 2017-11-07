Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородэнерго обеспечило электроснабжение 6,5 тысяч электроустановок потребителей

7 ноября 2017, 11:22
За 9 месяцев филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» выполнил порядка 6,5 тысяч договоров технологического присоединения общей мощностью 125 МВт.

Обеспечено электроснабжение 6 тысяч физических лиц, порядка 300 объектов малого и среднего бизнеса заявленной мощностью от 15 до 670 кВт и 18 крупных предприятий не менее 670 кВт.

В числе последних — технологическое присоединение объектов агропромышленного комплекса «ПромАгро» в Старом Осколе — одного из крупнейших производителей свинины Черноземного региона и поставщиков мяса на рынке РФ. Для подключения АБК и завода по производству и переработке мяса общей присоединённой мощностью более 2 МВт филиал модернизировал схему электроснабжения с учётом запрошенной категорийности и построил более 16 километров линий электропередачи.

В Шебекинском районе к сетям подключено крупное птицеводческое производство «Белянка». Надёжное электроснабжение птицефабрики обеспечено в том числе и за счёт модернизации питающего центра — подстанции 35 кВ «Белянка», мощность которой после проведённой в этом году комплексной реконструкции увеличилась до 8 МВА.

Завершена реконструкция насосной станции Корочанского участка ФГБУ «Белгородмелиоводхоз» электрической мощностью 1030 КВт. Филиал установил трансформаторную подстанцию 1250 кВА и построил свыше 5 км кабельных и воздушных ЛЭП.

Активное участие белгородские энергетики принимают в реализации социальной программы «Газпром – детям». В августе и сентябре надёжное электроснабжение получили новые физкультурно-оздоровительные комплексы с крытым катком в Яковлевском и Ровеньском районах. В октябре ледовая арена заработала в Грайвороне, до конца года откроется в Чернянке. Присоединённая мощность каждой – 733 кВт. Филиал строит подводящие кабельные линии электропередачи, устанавливает трансформаторные подстанции, монтирует резервное питание.

В целом до конца года Белгородэнерго планирует выполнить порядка 9000 договоров технологического присоединения общей мощностью свыше 144 МВт. Для упрощения процедуры подключения к сетям в сентябре на сайте ПАО «МРСК Центра» начал функционировать «личный кабинет», где можно подать заявку на технологическое присоединение и оплатить услугу. Определить наличие свободных мощностей в том или ином районе можно с помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности, охватывающей всю территорию обслуживания компании, здесь же на интерактивном калькуляторе рассчитать примерную стоимость технологического присоединения.

Для тех, кто предпочитает очное общение, в каждом районе области действуют офисы обслуживания потребителей. После заключения договора и оплаты услуг потребитель приступает к выполнению своей части технических условий по подготовке объекта к подаче напряжения. Белгородэнерго, в свою очередь, обеспечивает мероприятия по проектированию и строительству внешних сетей электроснабжения, после чего уведомляет заявителя о фактической готовности к присоединению. Если в дополнение к основному потребитель решает заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, то все работы энергетики выполняют «под ключ».

#Новости#Белгородэнерго#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18