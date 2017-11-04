«Честный, трезвый, мужественный и со всеми вежливый» милиционер

Дежурный по городу вступал в смену на сутки в 12 часов дня, был одет в форму, вооружён револьвером и шашкой. По одному из документов, представленных на выставке, в Шебекинской волостной милиции на 1 сентября 1925 года находилось на вооружении три трёхлинейных винтовки, пять наганов и к ним 80 и 33 патрона соответственно. В графе «Убыло» напротив патронов к наганам указано 10, патронов к винтовкам – прочерк.