«Честный, трезвый, мужественный и со всеми вежливый» милиционер

На выставку пришли первокурсники юридического института. Наверное, «не всем отделением», но в большом количестве из нескольких десятков будущих штатных единиц. Директор архива Павел Субботин как всегда впечатляюще рассказал о том, с чего начиналась милиция в нашем регионе, кто стоял у её истоков, какие люди приходили работать «красными милиционерами» в те непростые для страны времена.
На выставке представлены уникальные документы рубежа 1920-х годов – о создании милиции, о первых руководителях, фотографии, приказы, объявления, вырезки из газет. Для тех, кто «старыми бумажками» не интересуется, положили под стекло револьвер системы «Наган» с барабаном 1922 года выпуска и пистолет «Маузера» К-96.
Началось всё 28 октября (или 10 ноября по новому стилю) 1917 года. Нарком по внутренним делам А.И. Рыков подписал постановление об учреждении рабочей милиции всеми Советами рабочих и солдатских депутатов. Милиция подчинялась Советам, военные и гражданские власти должны были содействовать вооружению и оснащению.
Объявление от 6 января 1919 года гласит, что заведующим отделом управления внутренних дел Белгорода и уезда назначен Ф. Славгородский.
Все попытки а также действия подрывающие и дискредитирующие Советскую власть, откуда бы они не исходили, какими бы формами или именами они не прикрывались, мною будут безпощадно подавляемы (орфография и пунктуация оригинала).
цитата из объявления
Попасть в дружные, тогда небольшие, ряды милиции было непросто. Красноармеец, желающий поступить на службу в милицию, заполнял анкету. В ней было 20 пунктов. Помимо личных данных и наличия судимостей, нужно было указать, где красноармеец находился в дни февральской и октябрьской революций и «какое участие принимал в перевороте».
Уже принятый на работу новоиспечённый милиционер давал подписку о готовности защищать интересы рабоче-крестьянской власти, прийти, в случае нужды, на помощь Красной Армии, защищать права граждан Республики, «быть честным, трезвым, мужественным и со всем вежливым».
К концу 20-х платили, судя по цифрам, довольно неплохо. Особенно если дослужиться до заведующего губадмотделом – он получал с 1 апреля 1928 года 160 рублей. Инспектор отдела зарабатывал 85, заведующий отделением милиции – 120, штатная уборщица – 24, а практикант-стажёр – 48.
В Губрозыске (губернском розыске) числились заведующий отделом с окладом в 145 рублей, старший инспектор – 95, инспектор – 75, агент – 58, эксперт – 75-85 рублей.
Выдавалось и продовольственное пособие. На одном из документов можно увидеть раскладку продуктов Белгородской уездной милиции. Там среди десяти наименований: хлеб, пшено, сахар, соль, табак, спички, мыло, картофель, масло, мясо (или рыба, или битая птица).
В 1920 году в Белгороде установили девять постов – на Савина, Жилой, у мостов на Харьков и Пушкарное, на базаре, а также улицах Гражданской, Смоленской и Народной. В июле 20-го наконец вышло «Положение о рабоче-крестьянской милиции», где работа органа была регламентирована.
В 1925 году для обеспечения порядка в Белгороде, где население тогда было 22 274 человека, требовалось 19 человек: три надзирателя, два старших милиционера, 14 младших милиционеров. Ещё семеро составляли конный резерв.
В волостях в штате состояло от 9 до 11 сотрудников, 12 было только в Томаровской волости с населением в 54 556 человек.
Дежурный по городу вступал в смену на сутки в 12 часов дня, был одет в форму, вооружён револьвером и шашкой. По одному из документов, представленных на выставке, в Шебекинской волостной милиции на 1 сентября 1925 года находилось на вооружении три трёхлинейных винтовки, пять наганов и к ним 80 и 33 патрона соответственно. В графе «Убыло» напротив патронов к наганам указано 10, патронов к винтовкам – прочерк.
Преступники коротали срок в здании Белгородской тюрьмы, которую совсем недавно снесли в центре города. Зато можно посетить первое здание управления внутренних дел – там сейчас располагается строительный колледж.
Один из самых интересных экспонатов – таблица распределения преступников по роду преступлений. Она состоит из 34 пунктов, в них – около 70 разновидностей преступлений.
Под первым номером идут сломщики, или громилы местные – воры, проникающие в помещение, взломщики несгораемых шкафов. Марвихеры – это крупные карманники – гастролёры, разъезжающие по городам. Стравители, поездушники, церковники (воры в церквях).
Хипестники – это воры и воровки, совершающие кражи, приглашая лиц женского пола для половых сношений. Из той же области половые психопаты (педерасты, садисты, мазохисты и проч.) – непростая была служба у первых советских милиционеров.