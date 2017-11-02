Домработница дважды обворовала пенсионерку на 193 тысячи рублей

Домработница занималась уборкой квартиры в выходные дни. В феврале этого года, убираясь в спальне, она обнаружила в шкафу пластиковую папку, а в ней – конверт с деньгами. Женщина взяла 100 тысяч рублей, а позже, в апреле, ещё 93 тысячи рублей и потратила их по собственному усмотрению. Суд учёл, что обвиняемая явилась с повинной, ранее не была судима и у неё есть маленький ребёнок.
Женщину признали виновной в краже с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и приговорили к исправительным работам на 1,5 года и удержанию 5% заработка в доход государства. Также потерпевшая взыскала с бывшей домработницы 193 тысячи рублей в счёт похищенного. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба Октябрьского райсуда Белгорода.