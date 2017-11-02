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Ботанический сад БелГУ вошёл в Международную организацию ботанических садов мира по охране растений

2 ноября 2017, 11:16
Соответствующий сертификат подписал генеральный секретарь организации Botanical Garden Conservation International Пол Смит.

О возможном членстве ботанического сада НИУ «БелГУ» в международной организации ботанических садов мира по охране растений (Botanical Garden Conservation International) шла речь на конференции, посвящённой 70-летию Главного ботанического сада РАН им. Н. В. Цицина.

В этой международной организации насчитывается около 2,5 тыс. ботанических садов по всему миру. В коллекциях таких садов сохраняется две трети от общего числа видов растений, произрастающих на планете.

Членство в организации Botanical Garden Conservation International позволяет обмениваться посадочным материалом, опытом в инновационных подходах в науке и образовании и сотрудничать в области международных научных и образовательных проектов в ботанических садах, передаёт пресс-служба вуза.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

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