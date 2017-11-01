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Циклон «Герварт» придёт из Германии в Белгородскую область

1 ноября 2017, 17:23
Он будет определять погоду в европейской части России в ближайшие дни.
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Погода

В регион циклон принесёт шквалистый ветер, кратковременные отрицательные температуры и дождь, пишет ТАСС со ссылкой на Центр погоды «Фобос». При этом в Белгородской области по сравнению с другими регионами Центральной России установится наиболее благоприятная погода.

По информации «Гидрометцентра России», завтра, 2 ноября, ночью ожидается до -2° С. Днём столбик термометра поднимется до +6 ° С. Кроме этого, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 5 м/с.

#Новости#Белгородская область#Погода#Непогода#Снег#Циклон#Дождь#Циклон «Герварт»#Голосование по Конституции#Общество
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