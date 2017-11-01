Каждый шестой работающий россиянин не может обеспечить себя и свою семью

На апрель 2017 года заработная плата 2 млн россиян (7,3% всех работников страны) была меньше прожиточного минимума. Если учитывать не только зарплату, но и другие доходы и структуру расходов, работающими бедными являются 12,1 млн (16,8%) трудоспособных жителей России.
Большинство бедных работают и имеют детей, их зарплата не больше полутора прожиточных минимумов, если в семье один ребёнок, и не больше двух ПМ, если детей двое. Две трети бедных находятся в трудоспособном возрасте, у 90 % из них есть работа.
В госсекторе занято в четыре раза больше бедняков, чем в коммерческой сфере (шесть лет назад разница была только в два раза), при этом в частных компаниях работают две трети работников страны. Государство экономит на зарплатах бюджетников, в итоге на государство часто согласны работать женщины, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, малообразованные и привыкшие нарушать трудовую дисциплину граждане.
Чтобы зарабатывать больше, люди должны переучиваться или переезжать: на рынке труда почти невозможно найти работу с более высокой зарплатой без повышения профессионального уровня. «…Бедность стимулирует занятость, которая не приводит к росту доходов», — говорит эксперт управления по соцполитике аналитического центра Владимир Турбин.
Согласно Трудовому кодексу, зарплата должна быть выше ПМ, но лишь недавно российские власти одобрили уравнение МРОТ и ПМ к 2019 году. При этом размер МРОТ привязан к потребительской корзине, которая не отражает реальные потребностиграждан.
В условиях дешёвых трудовых ресурсов предприятия не спешат модернизировать производство. Молодые профессионалы предпочитают работать не на производстве и в социальной сфере, а в сфере услуг, потому что там более высокие доходы на стартовых позициях при меньших вложениях в образование.
Зарплата российского врача в среднем на 20% выше зарплаты водителя, у их немецких, бразильских и американских коллег разница составляет 172%, 174% и 261% соответственно, что свидетельствует об отсутствии в России постиндустриальной экономики и экономики знаний, пишут «Новые известия» со ссылкой на «Ведомости».