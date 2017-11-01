Каждый шестой работающий россиянин не может обеспечить себя и свою семью

В госсекторе занято в четыре раза больше бедняков, чем в коммерческой сфере (шесть лет назад разница была только в два раза), при этом в частных компаниях работают две трети работников страны. Государство экономит на зарплатах бюджетников, в итоге на государство часто согласны работать женщины, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, малообразованные и привыкшие нарушать трудовую дисциплину граждане.