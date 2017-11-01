Фонд «Поколение» Андрея Скоча объявил о начале приёма заявок на стипендию «Лучший студент года»

Для этого нужно подать заявку на сайте студентгода.рф, приём заявок будет проходить до 15 декабря 2017 года.
В стипендии «Лучший студент года» предусмотрено 15 номинаций в разных областях. Будут выбраны по два победителя в каждой номинации.
Следующий этап – этап голосования. Каждый человек сможет отдать свой голос за любую кандидатуру студента, подавшего заявку. Победителями станут кандидаты, набравшие большее количество голосов.
Обладателями стипендии станут 30 человек. Они будут получать по 15 и 10 тысяч в течение учебного года. Голосование будет проходить на сайте студентгода.рфдо 24 января.
Итоги стипендии фонда«Поколение» «Лучший студент года» будутподведены 25 января 2018 года.