Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Фонд «Поколение» Андрея Скоча объявил о начале приёма заявок на стипендию «Лучший студент года»

1 ноября 2017, 17:20
Студенты высших и средних специальных учебных заведений Белгородской области, которые достигли особых заслуг в разных областях науки, спорта и общественной жизни, смогут принять участие в конкурсе.

Для этого нужно подать заявку на сайте студентгода.рф, приём заявок будет проходить до 15 декабря 2017 года.

В стипендии «Лучший студент года» предусмотрено 15 номинаций в разных областях. Будут выбраны по два победителя в каждой номинации.

Следующий этап – этап голосования. Каждый человек сможет отдать свой голос за любую кандидатуру студента, подавшего заявку. Победителями станут кандидаты, набравшие большее количество голосов.

Обладателями стипендии станут 30 человек. Они будут получать по 15 и 10 тысяч в течение учебного года. Голосование будет проходить на сайте студентгода.рфдо 24 января.

Итоги стипендии фонда«Поколение» «Лучший студент года» будутподведены 25 января 2018 года.

#Новости#Студент года#Фонд поколение андрея скоча#Белгородская область#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18